За кордоном від коронавірусу лікуються 32 українці, - МЗС

Кількість українців, які лікуються за кордоном від коронавірусу, зросла до 32 осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України (МЗС).

Як повідомляється, 32 громадянина України проходять лікування від коронавірусу за межами нашої країни. Так по одному українцю лікуються у Швейцарії, Швеції, Великій Британії, США, Сербії, Нідерландах, Іспанії та на Сейшельських островах, по двоє знаходяться в ОАЕ та Нігерії, троє в Австрії, четверо у Польщі, Німеччині та Домініканській Республіці, п'ятеро в Італії.

Як зазначається, 8 українцям вже вдалось одужати за кордоном. По одному в Польщі та Німеччині, двом в Італії та чотирьом в Японії, при цьому четверо громадян загинули.

Крім того 11350 українців зареєструвались для повернення додому.

Нагадаємо, у світі число заражених коронавірусом COVID-19 складає 859 тисяч 556 осіб станом на 7:00 ранку середи, 1 квітня (за Київським часом). Кількість летальних випадків становить 42 тисяч 332 осіб у світі. Видужали на сьогодні вже 178 300 осіб.