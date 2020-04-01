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Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 859,5 тисяч

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 07:17
Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 859,5 тисяч

Померли станом на ранок 1 квітня 42 тис. 332 осіб

У світі число заражених коронавірусом COVID-19 складає 859 тисяч 556 осіб станом на 7:00 ранку середи, 1 квітня (за Київським часом). Про це повідомляє центр Джона Хопкінса в США.

Кількість летальних випадків становить 42 тисяч 332 осіб у світі. Видужали на сьогодні вже 178 300 осіб.

Більше всього хворих в США - 189 510 осіб. В Італії темпи зараження знизилися і зараз число хворих коронавірусом становить 105 тисяч 792 осіб. Померлих при цьому - 12 428 тис. чоловік.

В Іспанії зафіксовано 95,923 хворих (8 464 померлих). У Китаї число хворих складає 82,294 (3 187 загиблих) за офіційними даними.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах число загиблих від коронавірусу за останню добу склало 770 людей, а в цілому 3 774 осіб (состояним на 31 березня). Таким чином США опинилися в світі на третьому місці за кількістю жертв COVID-19.

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