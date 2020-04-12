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МОЗ опублікувало динаміку поширення COVID-19 по областях

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 22:46
МОЗ опублікувало динаміку поширення COVID-19 по областях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше випадків зафіксовано у Чернівецькій області

Міністерство охорони здоров'я опублікувало динаміку поширення захворювання на коронавірус по областях України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МОЗ.

За даними МОЗ, найбільша динаміка поширення коронавірусу спостерігається у Чернівецькій області, де зафіксовано 432 підтверджених випадки, та Києві з показником - 416. На третьому місці - Івано-Франківська область з 291 випадком зараження.

"Ці регіони є лідерами з кількості випадків COVID-19 з самого початку епідемії", - заявили в МОЗ.

При цьому найменша динаміка поширення коронавірусу фіксується у Миколаївській (2), Луганській (3) та Чернігівській (9) областях.

"Найдовше зараження були відсутні саме у Миколаївській області", - додали в МОЗ.

МОЗ опублікувало динаміку поширення COVID-19 по областях

Нагадаємо, станом на ранок 12 квітня в Україні лабораторно підтвердили 2777 випадків зараження коронавірусом. Кількість летальних випадків від COVID-19 зросла до 83 осіб. Жертвами захворювання стали 40 чоловіків та 43 жінки.

Також РБК-Україна писало, що у Рівненській області за добу зафіксували 6 нових випадків інфікування коронавірусом. Станом на вечір 12 квітня в області лабораторно підтверджено 125 випадків зараження.

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