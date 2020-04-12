ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

За рубежом 6 украинцев умерли в результате заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 23:26
За рубежом 6 украинцев умерли в результате заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Всего более 170 украинцев лечатся за кордоном

В результате заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за рубежом скончались шестеро граждан Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД).

По данным ведомства, по состоянию на 18:00 в воскресенье, 12 апреля, за рубежом от коронавирусной инфекции лечится 171 украинец. Больше всего - в Италии, 121 гражданин.

В Греции лечатся 22 украинца, в Испании - пятеро, в Германии - четверо, в Австрии - трое, в Португалии - двое, по одному - на Мальте, в Нигерии, Бельгии, Нидерландах, Польше и др. Один украинец проходит лечение в России.

Еще 24 гражданина за рубежом выздоровели: 5 - в Польше, по 4 - в Доминиканской Республике и Японии, по двое - в Италии и Нигерии, по одному - в Великобритании и Северной Ирландии, Египте, ОАЭ, Таиланде, Германии, Швеции и Швейцарии.

За рубежом 6 украинцев умерли в результате заражения коронавирусом

Напомним, по данным Минздрава, наибольшая динамика распространения коронавируса в Украине наблюдается в Черновицкой области, где зафиксировано 432 подтвержденных случая, и Киеве с показателем - 416. На третьем месте - Ивано-Франковская область - 291 случай заражения.

В Ровенской области за сутки выявили 6 случаев коронавируса В Житомире количество больных COVID-19 превысило 10
Новости Украины КоронавирусМИД Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь