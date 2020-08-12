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Рубан пояснив, від чого залежить перебування Києва у зеленій зоні

Київ, Середа 12 серпня 2020 13:52
Рубан пояснив, від чого залежить перебування Києва у зеленій зоні
Фото: карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

У столиці реєструється підвищена захворюваність на коронавірус

Голова управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан пояснив, від чого залежить перебування столиці у зеленій зоні карантину. За його словами, у місті зараз реєструється підвищена захворюваність на коронавірус.

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

"Що стосується перегляду критеріїв, то вони розробляються Київським інститутом економіки. І сьогодні в місті Києві ми використовуємо критерії, які використовувалися ще 20-30 років тому провідними епідеміологами. Можна сказати, що у нас сьогодні реєструється підвищена захворюваність на коронавірусну інфекцію і реєструється максимальна кількість локальних випадків", - зазначив чиновник.

За словами Рубана, чи залишиться Київ у зеленій зоні, залежить від рішення Кабінету міністрів щодо розширення критеріїв визначення зон карантину.

Нагадаємо, раніше він підкреслював, що Київ завжди буде лідером по захворюваності на коронавірус, адже він перший заходить в епідемію як мегаполіс і буде останній виходити.

Як писало РБК-Україна, у Держпродспоживслужбі прогнозують зростання кількості випадків коронавірусу в Києві у вересні.

Так, завантаженість ліжок у Києві перевищила поріг в 50% на середу, 12 серпня, а у вівторок цей показник становив 48,48%.

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