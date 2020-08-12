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Рубан объяснил, от чего зависит пребывание Киева в зеленой зоне

Киев, Среда 12 августа 2020 13:52
Рубан объяснил, от чего зависит пребывание Киева в зеленой зоне
Фото: карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

В столице регистрируется повышенная заболеваемость коронавирусом

Глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан объяснил, от чего зависит пребывание столицы в зеленой зоне карантина. По его словам, в городе сейчас регистрируется повышенная заболеваемость коронавирусом.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

"Что касается пересмотра критериев, то они разрабатываются Киевским институтом экономики. И сегодня в Киеве мы используем критерии, которые использовались еще 20-30 лет назад ведущими эпидемиологами. Можно сказать, что у нас сегодня регистрируется повышенная заболеваемость коронавирусной инфекцией и регистрируется максимальное количество локальных случаев", - отметил чиновник.

По словам Рубана, останется ли Киев в зеленой зоне, зависит от решения Кабинета министров по расширению критериев определения зон карантина.

Напомним, ранее он подчеркивал, что Киев всегда будет лидером по заболеваемости коронавирусом, ведь он первый заходит в эпидемию как мегаполис и будет последний выходить.

Как писало РБК-Украина, в Госпродпотребслужбе прогнозируют рост количества случаев коронавируса в Киеве в сентябре.

Так, загруженность коек в Киеве превысила порог в 50% на среду, 12 августа, а во вторник этот показатель составлял 48,48%.

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