Тільки питання часу, коли повернемо всіх депортованих українців додому, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує підтримувати діяльність і так званих фільтраційних таборів, у тому числі поблизу Маріуполя. Але прийде час, і всі вивезені українці повернуться додому.

"Українців з цих таборів – тих, що вижили - відправляють далі на окуповану територію і в Росію. Зафіксовані факти депортації наших громадян в російську глибинку, в Сибір, навіть у Владивосток. Депортують, зокрема, дітей в надії, що вони забудуть, де їх будинок, звідки вони. А вони з України", - заявив президент України.

Зеленський також зазначив, що це тільки питання часу, коли всі російські вбивці відчують, що таке справедлива відповідь за скоєні ними злочини. І тільки питання часу, коли всі депортовані українці зможуть повернутися додому.