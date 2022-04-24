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Тільки питання часу, коли повернемо всіх депортованих українців додому, - Зеленський

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Київ, Неділя 24 квітня 2022 01:35
Тільки питання часу, коли повернемо всіх депортованих українців додому, - Зеленський Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує підтримувати діяльність і так званих фільтраційних таборів, у тому числі поблизу Маріуполя. Але прийде час, і всі вивезені українці повернуться додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Українців з цих таборів – тих, що вижили - відправляють далі на окуповану територію і в Росію. Зафіксовані факти депортації наших громадян в російську глибинку, в Сибір, навіть у Владивосток. Депортують, зокрема, дітей в надії, що вони забудуть, де їх будинок, звідки вони. А вони з України", - заявив президент України.

Зеленський також зазначив, що це тільки питання часу, коли всі російські вбивці відчують, що таке справедлива відповідь за скоєні ними злочини. І тільки питання часу, коли всі депортовані українці зможуть повернутися додому.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Зеленський
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