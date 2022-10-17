В разведке рассказали, где солдаты РФ могут узнать об условиях сдачи в плен
Российские оккупанты могут узнать информацию об условиях сдачи в украинский плен в соцсетях после блокировки сайта "Хочу жить".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
По данным разведчиков, для военных РФ работает круглосуточная горячая линия Координационного штаба по вопросам обращения с пленными. Узнать условия сдачи в плен они могут у представителей военного командования Украины по телефонам +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.
Также соответствующую информацию оккупанты могут получить при помощи Telegram-бота "Хочу жить".
"Обращаться на горячую линию могут сами военные, а также их родные. Пленным россиянам гарантируется содержание согласно нормам Женевских конвенций", - отмечают в ГУР.
Отметим, вчера, 16 октября, на территории России заблокировали сайт украинского государственного проекта "Хочу жить", при помощи которого российские военные могли сдаться в плен.
Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявлял, что в Херсонской и Николаевской областях российские оккупанты могут заработать деньги за сдачу в плен с военной техникой.
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