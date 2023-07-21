В разведке рассказали, рассматривают ли еще россияне сценарий теракта на ЗАЭС

Российские оккупанты еще рассматривают возможность совершения теракта на Запорожской АЭС, однако этот сценарий пока отложили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что разведка сообщает украинцев о действиях оккупантов, как только они прибегают к очередным провокациям или подготовке к провокациям.

По его словам, определенный период после подрыва дамбы Каховской ГЭС захватчики проводили дополнительные мероприятия по минированию объектов на территории Запорожской станции. В частности, оккупанты рассматривали и сценарий относительно возможной подготовки теракта на станции.

"Позже этот сценарий... рассматривается, но отложен немножко в сторону. И параллельно продолжаются другие вещи", - сказал он.

Юсов отметил, что среди личного состава армии РФ рассказывают о якобы "атаки украинцев, которые готовятся к захвату станции" и так называемых "ДРГ". К тому же, захватчики получили прямое указание обвинять украинскую сторону в любых эксцессах.

У него уточнили, не прибегали ли россияне к дополнительным минованиям.

"Работы по минированию уже были проведены. И это та угроза, которая остается. Другое дело - это принятие решения о том, что там может происходить", - сказал он.

Доступ МАГАТЭ к станции

Представитель ГУР отметил, что ситуацию с ограниченным доступом экспертов МАГАТЭ к Запорожской АЭС даже не нужно комментировать.

"Если нечего скрывать, то нет и препятствий для экспертов МАГАТЭ. Это не представители Украины или украинской разведки, это международные эксперты, которые должны увидеть, что на станции все в порядке. Вместо этого их водят только туда, куда рашисты считают нужным", - сказал он.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

В конце июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладители энергоблоков.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что СБУ и разведка сообщили ему о планах оккупантов устроить теракт на станции с выбросом радиации.

Генштаб ВСУ информировал, что захватчики могли заложить взрывчатку на крышах нескольких реакторов.

В МАГАТЭ заявили, что они пока не нашли взрывчатки на станции, но их не допустили к осмотру всей территории ЗАЭС.

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