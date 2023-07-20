ua ru
Чт, 20 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Угроза теракта на ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ все еще ждет доступ к крышам реакторных зданий

Новина українською →
Четверг 20 июля 2023 19:18
Угроза теракта на ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ все еще ждет доступ к крышам реакторных зданий Фото: россияне не дают МАГАТЭ доступа к крышам реакторных зданий ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Миссия МАГАТЭ Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на минувшей неделе провели дополнительные инспекции и обходы Запорожской атомной электростанции. Миссия пока не обнаружила тяжелой военной техники, взрывчатки или мин на станции.

Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

По его словам, миссия МАГАТЭ все еще ожидает доступа на крыши реакторных зданий ЗАЭС.

17 июля эксперты МАГАТЭ посетили реакторное здание второго энергоблока, а на следующий день - четвертого. В каждом случае группа проверяла главный щит управления, реакторный зал, бассейн отработанного топлива, аварийный щит управления, помещения, где расположены электрические шкафы систем безопасности, и турбинный зал.

Хотя эксперты МАГАТЭ видели в турбинных залах блоков 1, 2 и 4 транспортные грузовики, видимых признаков взрывчатых веществ или мин обнаружено не было.

Миссии пока не был предоставлен запрошенный доступ на крыши реакторов и в их турбинные залы, включая блоки 3 и 4, которые представляют особый интерес. Агентство продолжает запрашивать такой доступ.

Ситуация на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ. В ГУР также заявляли о дополнительном минировании захватчиками бассейна охладителя энергоблоков.

Недавно Генштаб ВСУ сообщил, что россияне могли заложить взрывчатку на крышах нескольких реакторов.

В то же время, в МАГАТЭ заявляют, что пока не нашли взрывчатки на станции, однако их не допустили к осмотру всей территории ЗАЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭ Запорожская АЭС Война России против Украины
NEWS
Сырский: для возвращения Бахмута созданы все условия
Сырский: для возвращения Бахмута созданы все условия
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию