У розвідці розповіли, чи розглядають ще росіяни сценарій теракту на ЗАЕС

Російські окупанти ще розглядають можливість вчинення теракту на Запорізькій АЕС, проте це сценарій поки відклали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що розвідка повідомляє українців про дії окупантів, як тільки вони вдаються до чергових провокацій або підготовки до провокацій.

За його словами, певний період після підриву дамби Каховської ГЕС загарбники проводили додаткові заходи щодо мінування об'єктів на території Запорізької станції. Зокрема, окупанти розглядали й сценарій щодо можливої підготовки теракту на станції.

"Пізніше цей сценарій... розглядається, але відкладений трошки в бік. І паралельно продовжуються інші речі", - сказав він.

Юсов зазначив, що наразі серед особового складу армії РФ розповідають про начебто "атаки українців, які готуються до захоплення станції" і так звані "ДРГ". До того ж, загарбники отримали пряму вказівку звинувачувати українську сторону в будь-яких ексцесах.

У нього уточнили, чи не вдавалися росіяни до додаткових мінувань.

"Роботи з мінувань вже були проведені. І це та загроза, яка залишається. Інша справа - це прийняття рішення про те, що там може відбуватися", - сказав він.

Доступ МАГАТЕ до станції

Представник ГУР зазначив, що ситуацію з обмеженим доступом експертів МАГАТЕ до Запорізької АЕС навіть не потрібно коментувати.

"Якщо немає чого приховувати, то немає й перешкод для експертів МАГАТЕ. Це не представники України чи української розвідки, це міжнародні експерти, які мають побачити що на станції все гаразд. Натомість їх водять тільки туди, куди рашисти вважають за потрібне", - сказав він.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Наприкінці червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, вони помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що СБУ та розвідка повідомили йому про плани окупантів влаштувати теракт на станції з викидом радіації.

Генштаб ЗСУ інформував, що загарбники могли закласти вибухівку на дахах кількох реакторів.

У МАГАТЕ заявили, що вони поки що не знайшли вибухівки на станції, але їх не допустили до огляду всієї території ЗАЕС.

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