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В разведке прокомментировали сегодняшние взрывы в Крыму

Фото: в ГУР отреагировали на взрывы во временно оккупированном Крыму 20 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Взрывы в Крыму в среду, 20 сентября, не что иное, как плановая работа Сил обороны Украины. Она касается оккупированных территорий, в том числе и Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Продолжается плановая работа украинских сил безопасности и обороны. Конечно, по военным объектам захватчиков на временно оккупированных территориях, в том числе в украинском Крыму", - отметил он.

Юсов пообещал, что совсем скоро детали будут обнародованы Генштабом.

Что произошло в Крыму сегодня

Мощные взрывы прогремели на территории оккупированного Крыма сегодня, 20 сентября. Оккупанты включили дымовой занавес возле нефтебазы Черноморского флота. Также в сети сообщили о "прилете" по воинской части оккупантов в Верхнесадовом, где в частности, по данным местных пабликов, якобы зафиксировали падение дронов. Также на полуострове работала ПВО захватчиков.

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