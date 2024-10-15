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В разведке показали видео уничтожения техники россиян на Харьковском направлении

Иллюстративное фото: разведка показала уничтожение техники россиян на Харьковском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинская аэроразведка успешно работает вдоль всей линии фронта. На этот раз благодаря разведке была уничтожена техника россиян на Харьковском направлении.

Как рассказали в ГУР, операция была проведена благодаря аэроразведчикам подразделений активных действий ГУР МОУ, бойцов бригады НГУ "Хартия", 12 ОЗСП и 92 бригады ВСУ. Бойцы объединили усилия, чтобы выявить и уничтожить в своей полосе ответственности в Харьковской области как можно больше российских пушек.

"Круглосуточная, целенаправленная, упорная и системная работа дает результат - как украинские воины превращают вражескую артиллерию в металлолом и старье смотрите в видео", - подписано видео.

Ситуация в Волчанске

РБК-Украина сообщало, что бойцы Главного управления разведки выбили россиян с Агрегатного завода в Волчанске, освободив 30 зданий и пленив около 20 солдат. Третья штурмовая бригада также провела контратаку в Харьковской области, продвинувшись почти на два квадратных километра.

Также мы писали, что украинские пограничники продолжают наносить поражения врагу на Волчанском направлении - позиции россиян обнаружили благодаря разведке дронами.

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