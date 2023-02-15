В разведке назвали нынешние потери РФ крупнейшими с начала войны

Юсов рассказал о ситуации на фронте, сообщив, что сейчас украинские военные фиксируют чрезвычайное обострение вокруг Бахмута, Угледара и других направлений.

"Собственно ничего не изменилось, есть отчаянные попытки оккупировать украинский Донбасс до конца марта. Такими были указания Путина Герасимову, но те дать ничего не означают, ничего у них не получится. Украинский Донбасс держится, и Бахмут держится", - подчеркнул представитель ГУР.

По его словам, несмотря на то, что россияне уже не вторая армия мира, у них все же есть значительный мобилизационный резерв.

"Да часто плохо вооружены и плохо обучены, но их много. Но это не останавливает украинские силы обороны, есть соответствующие планы и механизмы реагирования на все вызовы", - отметил Юсов.

Он также добавил, что для оккупантов ситуация на Донбассе сейчас приоритетна, хотя подчеркнул также, что несмотря на значительные потери российских войск в технике и живой силе - возможна активизация вражеских сил и на других участках фронта.

"Потери врага, скажем так, по количеству, наибольшие с начала этой позорной войны, и это видно невооруженным глазом", - отметил представитель ГУР.