В разведке Британии оценили успех "похода" Пригожина в Москву

"В Ростове-на-Дону "Вагнер" почти наверняка занял ключевые объекты безопасности, включая штаб, который руководит военными операциями России в Украине", - пишет разведка.

Отмечается, что другие подразделения "Вагнера" движутся на север через Воронежскую область с целью вероятно добраться до Москвы. Из-за ограниченных свидетельств о противостоянии между ЧВК и российскими силовиками, возможно, некоторые из последних подчинились наемникам.

"В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности, и особенно Национальной гвардии России, будет ключевым фактором в развитии кризиса. Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время", - пишет разведка.

Бунт Пригожина

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил об ударе российскими военными по тыловым позициям "вагнеровцев", в результате чего погибло много наемников. После этого, на фоне конфликта с Минобороны России, он объявил о "походе" в Ростов-на-Дону, чтобы "разобраться с беззаконием в армии".

После захвата города Пригожин заявил, что наемники будут идти в Москву, пока им не выдадут министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, бунт основателя ЧВК завершится поражением одной из сторон, поскольку договориться уже не получится.

В частности есть информация о том, что "вагнеровцы" взяли под контроль все военные объекты Воронежа.

Все, что известно на данный момент о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.