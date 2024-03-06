Разведчики уничтожили очередной "Муром-П". Также отработали и по россиянам: видео

Комплекс был уничтожен FPV-дроном. Его стоимость составляет около 50 тысяч долларов.

"Во время ведения разведки в указанном квадрате операторы ГУР МО Украины также выследили автомобиль, которым передвигались российские захватчики - сожгли и его", - пишет разведка.

"Муром"

"Муром" - это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно выглядящее живую силу и технику.

Он оснащен оптической камерой с зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, который обнаруживает автомобиль за 8 км, а людей за 4 км.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 5 марта, украинские воины ликвидировали еще 1250 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 420 270 военных.

В том же числе на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 515 российских оккупантов и уничтожили 71 единицу вражеской техники, в частности: