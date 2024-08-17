RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разведчики показали ликвидацию российских мотострелков в ближнем бою (видео)

Фото: бойцы ГУР уничтожили российских мотострелков в ближнем бою (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики совершили скрытое продвижение к позициям противника. Бойцы уничтожили российских мотострелков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

"Штурм позиций и ликвидация врага - разведчики уничтожили захватчиков в ближнем бою", - говорится в сообщении.

На видео зафиксирована работа тактической группы ГУР Минобороны "Реванш". Спецназовцы военной разведки совершили скрытое продвижение к позициям противника и уничтожили российских мотострелков в ближнем бою.

Главное управление разведки не уточнило, на каком направлении была проведена операция.

 

 

Ситуация на фронте

Россия на протяжении нескольких месяцев продолжает давить на фронте. Оккупанты сосредотачивают на Покровском направлении, там происходит больше всего боев.

Так, за минувшие сутки на фронте 132 боевых столкновения. Из них более 50 сражений именно на Покровском направлении.

Кроме того, Украина проводит наступательную операцию в приграничных районах Курской области. По словам главкома ВСУ, Силам обороны удалось взять под контроль по меньшей мере 82 населенных пункта.

Больше о деталях Курской операции и надолго ли там Украина - в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведкиГУРВойна в Украине