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Разведчики получили специальные украинские дроны Raider: в чем их особенность

Фото: разведчики получили специальные украинские дроны Raider (facebook.com/bf.port.frankivsk)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские разведчики получили от волонтеров отечественные дроны Raider. Которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГУР МО.

"Гексакоптер и беспилотный самолет разработали специально по заказу разведчиков. Оба БПЛА устойчивы к средствам РЭБ", - говорится в сообщении.

Известно, что в ноябре волонтерская организация "Порт Франковск" объявила сбор на две модели дронов: гексакоптер Raider и беспилотный самолет Raider VTOL.

После чего специалисты провели финальную калибровку летательных аппаратов, и они отправились выполнять боевые задания.

Характеристики

По данным ГУР МО, разведывательный самолет Raider VTOL с вертикальным взлетом и посадкой может летать на расстояние до 30 км и передавать видео с тепловизионной камеры.

При этом гексакоптер Raider может пролетать до 15 км в разведывательном режиме или 8 км с полезной нагрузкой весом до 4 кг, он также получил тепловизор.

"Разработчики утверждают, что оба беспилотника устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы", - добавляют в ГУР.

Напомним, ранее стало известно, что Украина планирует разработать беспилотники класса "воздух-воздух", которые смогут сбивать иранские дроны-камикадзе Shahed.

Также сообщалось, что украинские военные получили новые ударные дроны Punisher. В ВСУ рассказали, как работают эти беспилотники.

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