Разведчики "Азова" отработали дроном по вражескому комплексу "Ирония-М": видео
Разведчики бригады "Азов" уничтожили FPV-дронами дорогостоящий оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония-М". Лишили террористов "глаз".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бригады специального назначения НГУ "Азов"
Успешное уничтожение комплекса помогло лишить российских террористов возможности собирать информацию о перемещении, технике или личном составе наших воинов.
Потери России в войне
Как сообщал утром Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 11 ноября, наши воины ликвидировали еще 1100 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения враг потерял около 311 750 военных. В частности на Таврическом направлении было уничтожено 572 оккупанта.
Тем временем бригада Гвардии наступления "Стальной границы" показала как уничтожила группу российских пехотинцев на Купянско-Лиманском направлении.
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