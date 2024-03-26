Разведчик, который учился в академии ФСБ. Что известно о новом секретаре СНБО Литвиненко

Образование

Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 года в Киеве.

В 1989 году он начал обучение в институте криптографии, связи и информатики академии федеральной службы контрразведки РФ (ФСК РФ) по специальности "прикладная математика" (в 1995 году ФСК РФ была переименована в федеральную службу безопасности в соответствии с законом "Об органах федеральной Службы безопасности РФ"). Окончил институт при академии ФСБ в 1994 году.

Как отмечают в Службе внешней разведки, на фоне такой информации Литвиненко прошел люстрационную проверку в 2015 году.

В 1998 году он стал кандидатом политических наук по специальности политические проблемы международных систем и глобального развития. Диссертацию защитил в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Уже в 2002 году Литвиненко - доктор политических наук по специальности основы национальной безопасности государства. Диссертацию защитил в Национальном институте стратегических исследований.

Также в 2002 году он прошел по повышению квалификации в Йоркском университете в Торонто.

В 2003 году - старший научный сотрудник по специальности основы национальной безопасности государства.

В 2009 году Литвиненко закончил КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение".

В 2011 году он стал профессором по специальности основы национальной безопасности государства.

Уже в 2013 году Литвиненко окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Лондоне.

Карьера

Карьера Литвиненко началась в Службе безопасности Украины. С 1994 по 1998 год он занимал должность старшего офицера, главного специалиста Главного управления правительственной связи СБУ.

С 1998 по 2005 год Литвиненко работал в Национальном институте стратегических исследований. В частности, он был заместителем директора.

С 2005 по 2007 год - начал карьеру в Службе нацбезопасности и обороны Украины. Был руководитель управления, экспертной комиссии, Департамента государственной безопасности СНБО.

С 2007 по 2009 год - заместитель начальника департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности Украины.

С 2009 по 2010 год - был советником директора Института проблем национальной безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

С 2010 по 2014 год - заместитель директора Национального института стратегических исследований.

С 2014 по 2019 год занимал должность заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

С 2019 по 2021 год - директор Национального института стратегических исследований.

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Литвиненко главой Службы внешней разведки Украины.

Также Литвиненко был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, знаком отличия президента Украины - юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".

Как о Литвиненко отзывался Зеленский

23 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский представил Александра Литвиненко коллективу Службы внешней разведки. Глава государства отмечал, что знает его два года.

"Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований. Действительно с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он - опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией", - подчеркивал тогда Зеленский.