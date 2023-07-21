RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У разведки есть данные о возможной подготовке новых мятежей в России, - Юсов

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинская разведка обладает данными о том, что в России могут готовить новые мятежи после того, как бунт организовал основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

У Юсова спросили, есть ли у разведки информация о планах организовать в России новые бунты.

"Да. Данные есть. Но зачем мы сейчас будем делиться этими данными? Мы же понимаем, что нас в том числе и ФСБ может смотреть. И они это с удовольствием записывают. Давайте не облегчать им работу", - отметил представитель ГУР.

Бунт Пригожина

Напомним, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в июне решил организовать бунт в России. Он пытался свергнуть министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Предлогом для этого стал якобы обстрел тыловых лагерей "вагнеровцев" российской регулярной армией.

Пригожину с его наемниками удалось взять под контроль Ростов уже в первый день мятежа. "Вагнеровцы" также захватили и военные объекты в районе города. После этого они выдвинулись в сторону Москвы.

Бунт быстро завершился после того, как Пригожин пообщался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тот разрешил ему вместе с наемниками переместиться на территорию РБ.

Более детально о бунте можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧВК ВагнераЕвгений ПригожинГлавное управление разведкиВойна России против УкраиныВагнеровцы