Разведка США следит за местами хранения химоружия в Сирии: NYT сказало, зачем

По словам официальных лиц, разведки ищут признаки того, что силы, лояльные Башару Асаду, готовятся использовать его против повстанческих группировок, которые боролись за его свержение.

Агентства оценивают, что силы Асада сохранили ограниченные запасы химического оружия, включая боеприпасы, которые снаряжены нервно-паралитическим веществом зарин.

Кроме того, издание пишет, что по оценкам наблюдателей за соблюдением прав человека, Соединенных Штатов и других стран, правительства Асада неоднократно использовало химическое оружие, включая нервно-паралитические вещества и хлорный газ. В частности, против повстанцев, а также собственного народа в течение 13-летней гражданской войны.