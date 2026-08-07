Дрон со взрывчаткой возле украинского самолета в Лейпциге мог сбить водитель автобуса, - Welt

По одной из версий следствия, беспилотник оказался на земле во время экскурсии по аэропорту Лейпциг/Галле. Впрочем, есть и другая версия событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Относительно того, как именно дрон оказался на земле, существуют разные версии. По одной из них, задокументированной полицией, низко летучий беспилотник сбил водитель автобуса, который проводил экскурсию по аэропорту.

За другой - водитель обнаружил уже лежавший на боку дрон и опрокинул его.

Сам беспилотник заметил сотрудник PortGround GmbH на перроне во вторник около 23:42 - аппарат лежал всего в нескольких метрах от украинского грузового самолета "Антонова".

К дрону был прикреплен пакет со взрывчаткой, вероятно – пластическим веществом Semtex. Сотрудники федеральной полиции классифицировали объект как возможное самодельное взрывное устройство.

К дрону была прикреплена масса. Согласно информации, полученной WELT, испытания указывают на то, что это взрывчатка Semtex. Эта взрывчатка была разработана в Чехословакии в 1960-х годах и используется в военных целях и для сноса зданий.

По данным органов безопасности, он не сработал только из-за неисправности детонатора, который впоследствии изъял саперное подразделение.

Немецкие органы безопасности предполагают, что речь шла о попытке нападения. Обнаружение устройства повлекло за собой масштабную полицейскую операцию, а воздушное движение в аэропорту временно полностью приостановили.

Аэропорт Лейпциг/Галле авиакомпания "Антонов" регулярно использует в качестве базы для своих грузовых самолетов.