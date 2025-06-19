Разведка США не фиксирует быстрого создания Ираном ядерного оружия, - NBC News

Инспекторы ООН и разведка США не обнаружили доказательств быстрого получения Ираном ядерного оружия и опровергли эмоциональные заявления некоторых мировых лидеров на эту тему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Издание напомнило, что в последние дни президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили о якобы активном приближении к созданию Ираном ядерного оружия.
В частности, Трамп утверждает, что Тегеран находится "в нескольких неделях" от обладания ядерным оружием. Схожее заявление сделал и Нетаньяху.
"Разведданные, которые мы получили и передали Соединенным Штатам, были абсолютно четкими: они (Иран. - ред.) работают над тайным планом по превращению урана в оружие. Они двигались очень быстро. Могли создать испытательное устройство и, возможно, первый образец в течение нескольких месяцев, и точно менее чем за год", - сказал глава израильского правительства.
В то же время, спецслужбы США располагают иной информацией, нежели Трамп и Нетаньяху.
По словам директора национальной разведки Талси Габбард, Тегеран имеет существенные запасы обогащенного урана, но не принял решение о срочном создании ядерного оружия.
Эту информацию подтвердил заместитель председателя Комитета по разведке Сената США Марк Уорнер, а также знакомые с разведывательными структурами данными источники NBC News.
По данным МАГАТЭ, сейчас Иран обладает около 400 кг урана, обогащенного до 60%. Однако для получения ядерного оружия, следует обогащать уран до уровня 90% чистоты.
Технически такое обогащение не представляет большой сложности. По оценкам американских чиновников, Иран уже имеет достаточное количество сырья, чтобы изготовить до десяти ядерных боеприпасов в течение нескольких недель.
Но обогащение урана до уровня оружия - лишь первый шаг. Тегерану также придется создать и испытать устройство, способное доставить боеголовку в виде бомбы или ракеты. По оценкам западных экспертов, на это может уйти от нескольких месяцев до более чем года.
Эксперты по вооружениям отмечают, что Иран не в нескольких неделях от получения ядерного оружия, а в нескольких неделях от того, чтобы накопить достаточно материала, способного к расщеплению, для его потенциального создания.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в недавнем отчете заявил, что "Иран - единственная страна без ядерного оружия в мире, которая производит и накапливает уран, обогащенный до уровня 60%".
В интервью CNN Гросси отметил, что инспекторы ООН не имеют доказательств того, что Иран "принимает систематические меры для создания ядерного оружия".
По словам двух знакомых с ситуацией источников NBC News, авиаудары Израиля, вероятно, отбросили ядерную программу Ирана на несколько месяцев назад.
По данным МАГАТЭ и израильских официальных лиц, с начала кампании против Ирана, на прошлой неделе Израиль нанес удары по заводам по обогащению урана, включая объект в Натанзе к югу от Тегерана, а также по лабораториям, где урановый газ превращается в металл.
Израиль также заявил, что во время авиаударов уничтожил нескольких иранских ядерных ученых и нанес удары по площадкам для запуска и хранения ракет.
Дональд Трамп заявил, что Ирану нельзя позволить обзавестись ядерным оружием, поскольку в таком случае "весь мир взорвется".
По данным СМИ, США готовят серию ударов по заводу по обогащению урана в Фордо, который расположен глубоко в глубине горы. Необходимыми для таких ударов бомбами располагают только американские военные.
Тем временем директор разведки США Габбард обвинила политическое руководство некоторых стран в разжигании войны и подведении мира к грани ядерного уничтожения.
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