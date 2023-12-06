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Разведка о планах РФ по дезинформации в иностранных СМИ: концентрация будет на фамилиях

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Россияне хотят опубликовать в иностранных СМИ дезинформацию об украинском руководстве. Они будут концентрироваться на фамилиях.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, в вопросе дезинформационной кампании, которую готовят россияне, речь не только о СМИ, но и об информационном пространстве. Кампания будет направлена на военно-политическое руководство страны, но конкретные фамилии пока не комментируют. 

Юсов напомнил, что сейчас среди партнеров и союзников Украины очень важный период - происходит процесс согласования ключевых вопросов насчет продолжения поддержки Украины как в сфере обороны, так и в экономической. И именно в этот период враг готовится к усилению дезинформации и ИПСО против нашей страны. 

"Если мы говорим о внешней аудитории, то цель - ослабить поддержку Украины во внешнем мире, расколоть проукраинскую коалицию и предоставить дополнительные условные аргументы для противников, оппонентов Украины в мире", - уточнил представитель военной разведки. 

Он добавил, что готовится использование целого ряда планов по дезинформации, в том числе с подготовкой материалов в СМИ, и к ним могут привлечь "людей с определенным бэкграундом", которые работали на территории России. 

Юсов рассказал, что главной целью являются страны свободного мира с демократическими институтами и широким набором инструментов свободы слова, чем прямо и непрямо пользуються российские спецслужбы. 

"Ничего нового там не будет. То есть будут повторы старых российских нарративов о неуспешном государстве, коррумпированных украинцах, компиляция фактов из разных периодов. Так, одним из характерных признаков будет концентрация на фамилиях людей, которые в этот важный период проводят переговоры по продолжению поддержки Украины со стороны украинского государства. То есть они будут главным объектом атаки", - уточнил представитель ГУР. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 6 декабря, Центр противодействия дезинформации сообщил о том, что Россия готовит дезинформационную кампанию против высшего руководства Украины

В рамках кампании россияне хотят публиковать серию материалов с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах.

 

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