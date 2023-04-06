Боятся контрнаступления? Россияне в марте установили рекорд обращений о сдаче в плен

В марте программа "Хочу жить" получила рекордное количество заявок на сдачу в плен от военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера государственного проекта "Хочу жить" Виталия Матвеенко во время телемарафона.

"Мы фиксируем всплеск заинтересованности нашим проектом. Он связан с ожидаемым контрнаступлением Вооруженных Сил Украины, а также с увеличением потерь на фронте российских войск и ухудшением морально-психологического состояния непосредственно в самой армии РФ", - отметил Матвиенко.

Спикер подчеркнул, что российские военные сдаются в плен по всей линии фронта, и эти операции происходят каждые два дня. Оккупанты сдаются как по одному, так и группам.

"Что касается количества обращений, то в марте мы зафиксировали по существу рекорд - более 3000 обращений, что вдвое больше, чем в 2022 году. В октябре и декабре 2022 года мы в среднем фиксировали 1400-1500 обращений ежемесячно. В январе-марте количество возросло до 2500", - добавил он

Матвиенко также отметил, что оккупанты сдаются в плен вместе с техникой, а некоторые образцы "интересной" российской тяжелой бронетехники уже даже работают против армии РФ на фронте.

Напомним, мы писали, что по состоянию на февраль уже более 7600 российских военных обратились в проект "Хочу жить" по поводу добровольной сдачи в украинский плен.

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