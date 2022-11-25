Разведка назвала иностранные компании, производящие чипы для российских ракет

В разведке объяснили, что Россия использует для производства ракет собственную разработку ГЛОНАСС, аналог GPS. Он был создан в 1982 году по заказу Минобороны СССР.

Эту систему враг использует для наведения ракет. Однако, хотя разработка ГЛОНАСС российская, она не может функционировать без микрочипов иностранного производства.

"Чипы принимают и обрабатывают координаты от ГЛОНАСС, а ракеты с помощью этой информации ориентируются в пространстве и целятся в украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру", - объясняет разведка.

Около 13 иностранных компаний продолжают производить чипы с поддержкой российской системы. Среди них Linx Technologies (США), Broadcom (США), Qualcomm (США), Telit (США), Maxim Integrated (США), TRIMBLE (США), Cavli Wireless (США), u-blox AG (Швейцария), STMicroelectronics (Швейцария), Sierra Wireless (Канада), NovAtel (Канада), Septentrio (Бельгия) и Antenova (Британия).

Россия продолжает закупать микрочипы благодаря многочисленным подставным компаниям и дистрибьюторам. Враг использует эти элементы для производства беспилотников "Орлан-10" и Shahed-136, РСЗО "Торнадо-С" и "Смерч", ракеты "Искандер", "Калибр" и "Кинжал", а также авиационные и крылатые ракеты X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.

"Иностранные компании должны осознать прямое влияние своей продукции на обороноспособность России, прекратить производить чипы с поддержкой ГЛОНАСС и забрать функцию поддержки этой навигационной системы из всех своих устройств", - говорится в сообщении.