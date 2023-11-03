Разведка Эстонии указала направление фронта в Украине на котором РФ может усилить давление

Бои в районе Авдеевки

"Ценой больших потерь россияне добились некоторых успехов в районе Авдеевки. Наступательным действиям способствовала относительно сухая погода. Она позволила применять тяжелую технику на пересеченной местности и проселочных дорогах дольше, чем обычно", - говорится в сообщении.

В разведке уточнили, что несмотря на это, украинцы оказывали организованное сопротивление на эшелонированной линии обороны.

В основном украинцы удерживали позиции благодаря дальнобойным средствам поражения в виде дронов и артиллерии, а также минных полей. Благодаря этому убыль ВС РФ в технике сопоставима с потерями предыдущих недель.

Цели России не изменились

Эстонская разведка сообщает, что, вероятно, в ближайшие недели РФ продолжит поддерживать интенсивность боевых действий с целью захвата Авдеевки до конца года, несмотря на потери. Также, возможно, что россияне усилят давление на линии Купянск-Лиман.

"Цели РФ не изменились. Как и в случае с Бахмутом, россияне пытаются добиться результата, который можно было бы продемонстрировать как значительный успех", - пишет разведывательный центр.

Тем самым они смогли бы найти оправдание продолжению агрессии и необходимости полного захвата Луганской и Донецкой областей для обеспечения сухопутного коридора в Крым. Одновременно с этим ВС РФ пытаются сковать украинские войска, чтобы они снизили давление на других участках фронта.

ВСУ совершают рейды в Херсонской области

Вооруженные силы Украины продолжают проводить рейды в Херсонской области с целью создания новых плацдармов на левом берегу Днепра. Низкая облачность и туманы играют на руку украинским силам во время форсирования реки.

В свою очередь ВС РФ компенсируют слабость своих сухопутных сил на этом участке активизацией авиации. Самолеты с планирующими бомбами наносят удары по переправившимся войскам, не заходя в зону действия противовоздушной обороны Украины.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 3 ноября, ВСУ продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений.

В частности, ВСУ удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области. Также ВСУ преуспели к северо-востоку от железнодорожного пути в районе Клещиевки.