ВСУ продвинулись в районе Клещиевки и на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Украинские войска удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области. Российские источники утверждали, что ВСУ атаковали вблизи Поймы и Песчановки и продвинулись вблизи Крынок. Также Силы обороны Украины преуспели к северо-востоку от железнодорожного пути в районе Клещиевки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Геолокационные кадры, опубликованные 2 ноября, показывают, что российские войска якобы продвигались к западу от Орлянки (22 км к востоку от Купянска).

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки, Петропавловки и Ивановки, а вблизи Кременного штурма не проводились.

Российский "военкор " утверждал, что войска РФ продолжают атаковать западнее Сватового вблизи Макеевки и северо-восточнее Купянска, и что не было никаких серьезных изменений возле Торского.

Российское формирование "Русский Легион" утверждает, что боевая активность на Купянском направлении остается низкой, невзирая на улучшение погодных условий.

Российский военный блоггер утверждал, что бои на линии Купянск-Сватово носят позиционный характер и что украинские силы периодически контратакуют на этой линии.

На кадрах, опубликованных 1 ноября, видно, что недавно на Купянском направлении российские войска потеряли семь танков и БМП.

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 1 ноября, показывают, что украинские силы продвинулись дальше северо-восточнее железнодорожного пути в районе Клещиевки. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия к югу от Бахмута.

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы прорывают российскую оборону восточнее Андреевки.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска предприняли 15 неудачных попыток восстановить утраченные позиции у Хромового, Клещиевки и Андреевки и что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Южного.

Спикер украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил, что российские войска атакуют в районе Авдеевки преимущественно небольшими группами пехоты. Он добавил, что темп боевых действий россиян под Авдеевкой снижается, потому что российские силы перегруппировываются и нуждаются в подкреплении.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские войска сосредотачивают усилия на северном фланге Авдеевки и ведут последовательные штурмовые действия, несмотря на сильные дожди в этом районе.

Украинский военный наблюдатель заявил, что российские силы якобы пересекли железнодорожный путь вблизи Степного и готовятся атаковать с этих только что захваченных позиций Авдеевский коксохимический завод.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ нанесли комбинированные ракетно-воздушные удары по Авдеевскому коксохимическому заводу 1 ноября, но отметил, что украинская противовоздушная оборона мешает российским войскам нанести мощные удары по этому району.

В районе Авдеевки 2 ноября украинские силы не проводили заявленные или подтвержденные контрудары.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили более 20 российских штурмов вблизи Марьинки.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября заявил, что украинские войска отразили российские штурмы на Угледарском направлении и что во время атак войска РФ потеряли десятки единиц военной техники.

"Южная ось"

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Российские источники утверждали 1 и 2 ноября, что украинские войска продвинулись западнее Работино и в направлении Мирного.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Роботиного. Российские источники, включая Минобороны РФ, утверждали, что украинские войска якобы нанесли удар с беспилотников вблизи Энергодара.

Сообщается, что украинские войска удерживают позиции и продолжают наступательные действия на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска атаковали близ Поймы и Песчановки (13 км юго-восточнее Херсона и 3 км от Днепра) и продвинулись близ Кринок.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские силы удерживают позиции вблизи Крынок и Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов.