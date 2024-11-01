Разведка Эстонии оценила шансы солдат КНДР на войне против Украины

Кивисельг отметил, что военные КНДР, вероятно, прибыли в Курскую область в начале октября, где прошли предварительную подготовку, которая длилась от двух до четырех недель. После этого "началась их передислокация на украинский фронт".

По его словам, ожидается, что всего Северная Корея пообещала направить в Россию 10-12 тысяч военнослужащих, в том числе 500 офицеров и трех генералов.

"Прибытие северокорейских солдат на украинский фронт, вероятно, будет происходить поэтапно. Прибытие следующих северокорейских подразделений на украинский фронт состоится в ближайшие недели", - предположил представитель разведки Эстонии.

Он отметил, что, как правило, солдаты КНДР подготовлены для ведения боевых действий в горной местности, что означает, что они не знакомы с украинской территорией, ее климатом и географией.

"И так же их подготовка не предполагает ведения боевых действий в таких условиях. Подготовка, которую они проходят в РФ, безусловно, не очень высокого уровня. Поэтому мы можем ожидать, что северокорейские подразделения понесут большие потери в Украине, и, вероятно, даже большие потери, чем силы РФ понесли к этому времени", - пояснил Кивисельг.

Однако, по его словам, не исключено, что Северная Корея продолжит отправлять подразделения в Россию и на фронт в Украину. При этом, по мнению Кивисельга, это не принесет больших перемен на фронте.

"Но если это дополнительное развертывание подразделений в России, их подготовка, а затем прибытие на украинский фронт продолжится в долгосрочной перспективе, это безусловно может принести некоторые изменения на линии фронта", - отметил он.