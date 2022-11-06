Разведка узнала о масштабной вспышке болезней среди российских мобилизованных в Беларуси

На территорию Беларуси продолжают перебрасывать подразделения Вооруженных сил РФ, преимущественно состоящие из так называемых частично мобилизованных. Однако среди них наблюдается массовая вспышка заболеваемости.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечает украинская разведка, главная задача этого мобилизованного контингента - подготовка материальной базы и мест размещения оккупационных войск. Однако сами мобилизованные живут в неприспособленных антисанитарных условиях, преимущественно в полевых палатках. Поэтому среди них сегодня отмечается масштабная вспышка различных заболеваний, в основном болезней дыхательных путей - бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы. Кроме того, вспышку инфекций желудочно-кишечного тракта связывают с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей относительно гигиены, качественного питания и медицинского обеспечения.

"В настоящее время масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними. Оккупанты вынуждены в срочном порядке отправлять в Беларусь военных и мобилизованных медиков из РФ", - говорится в сообщении ГУР.

Вскоре на 230-й общевойсковой полигон Западного ОК Вооруженных сил Беларуси (полигон "Обуз-Лесновский") в очередной раз должны прибыть российские медицинские сотрудники.