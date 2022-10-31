Разведка узнала детали взрывов на аэродроме в Псковской области России

На аэродроме в Псковской области РФ уничтожены два ударных вертолета Ка-52, еще два – существенно повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

На военно-воздушной базе Веретье, который расположен в 7 километрах от города Острова, ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" полностью уничтожены. Еще два – существенно повреждены. Детали по уничтожению другой техники и личного состава – уточняются.

С целью ликвидации последствий взрывов, а также поиска диверсионных групп личный состав воинской части поднят по тревоге, в воинской части проходят следственные действия.

Ка-52 "Аллигатор" - это разведывательно-ударный вертолет российского производства. Стоимость одной машины составляет около 16 млн долларов.