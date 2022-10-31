Разведка узнала детали взрывов на аэродроме в Псковской области России

На аэродроме в Псковской области РФ уничтожены два ударных вертолета Ка-52, еще два – существенно повреждены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
На военно-воздушной базе Веретье, который расположен в 7 километрах от города Острова, ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" полностью уничтожены. Еще два – существенно повреждены. Детали по уничтожению другой техники и личного состава – уточняются.
С целью ликвидации последствий взрывов, а также поиска диверсионных групп личный состав воинской части поднят по тревоге, в воинской части проходят следственные действия.
Ка-52 "Аллигатор" - это разведывательно-ударный вертолет российского производства. Стоимость одной машины составляет около 16 млн долларов.
Ранее мы писали, что, по данным РосСМИ, в Псковской области России на территории военного аэродрома в результате взрыва повреждены два ударных вертолета Ка-52.
Также стало известно, что украинские военные сегодня, 31 октября, сбили российский ударный вертолет Ка-52 в небе Херсонской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.