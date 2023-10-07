RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разведка Британии подтвердила атаку дронов на Сочи, где находится резиденция Путина

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Дроны атаковали черноморский курорт Сочи второй раз за две недели. Этот город тесно связан с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка подтверждает, что 1 октября 2023 дроны атаковали Сочи. По информации СМИ, в аэропорту было повреждено место посадки вертолетов.

Также 20 сентября предыдущая атака дронов вызвала большой пожар на нефтехранилище вблизи аэропорта. Это был первый зафиксированный удар по Сочи после вторжения России в Украину.

"Сочи является популярным местом отдыха, тесно связанным с президентом России Владимиром Путиным, и служит летней базой для многих представителей российской элиты", - отмечает разведка.

Британские разведчики отмечают, что удары по Сочи являются примером того, что война оказывает непосредственное влияние на россиян, находящихся далеко от украинской границы.

Удары по Сочи

В Сочи находится секретная резиденция российского диктатора Владимира Путина. Дача расположена на горном курорте "Красная поляна".

В сентябре вблизи резиденции Путина в Сочи вспыхнул масштабный пожар. В начале октября в Сочи были замечены беспилотники. В сети сообщалось, что атакован аэропорт в Сочи, повреждено место посадки вертолета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВеликобританияСочи