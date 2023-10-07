Разведка Британии подтвердила атаку дронов на Сочи, где находится резиденция Путина

Британская разведка подтверждает, что 1 октября 2023 дроны атаковали Сочи. По информации СМИ, в аэропорту было повреждено место посадки вертолетов.

Также 20 сентября предыдущая атака дронов вызвала большой пожар на нефтехранилище вблизи аэропорта. Это был первый зафиксированный удар по Сочи после вторжения России в Украину.

"Сочи является популярным местом отдыха, тесно связанным с президентом России Владимиром Путиным, и служит летней базой для многих представителей российской элиты", - отмечает разведка.

Британские разведчики отмечают, что удары по Сочи являются примером того, что война оказывает непосредственное влияние на россиян, находящихся далеко от украинской границы.

Удары по Сочи

В Сочи находится секретная резиденция российского диктатора Владимира Путина. Дача расположена на горном курорте "Красная поляна".

В сентябре вблизи резиденции Путина в Сочи вспыхнул масштабный пожар. В начале октября в Сочи были замечены беспилотники. В сети сообщалось, что атакован аэропорт в Сочи, повреждено место посадки вертолета.