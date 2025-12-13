Разведка Британии оценила ситуацию в Северске и на подступах к Покровску

Российские войска продолжают попытки продвижения в районе Северска Донецкой области, пользуясь неблагоприятными погодными условиями. В то же время заявления РФ о полном контроле над городом не соответствуют действительности.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в аналитическом отчете разведки Великобритании от 13 декабря
По оценкам британской стороны, российские сухопутные войска пытаются проникнуть в Северск, используя туман, и, вероятно, смогли занять отдельные позиции в центральной части города. В то же время украинские Силы обороны продолжают удерживать западные районы, что свидетельствует о продолжающихся боях.
"Северск уже давно является целью для российских сил, которые несколько раз безуспешно пытались штурмовать город. Северск защищал более крупные города Донецкой области, остающиеся под контролем Украины, - Славянск и Краматорск", - отметили в британской разведке.
Кроме того, по данным британской разведки, украинские военные сохраняют ограниченную способность проводить локальные рейдовые действия в северной части Покровска.
В отчете также отмечается, что российские войска продолжают нести значительные потери во время интенсивных боевых действий вдоль всей линии фронта. По оценкам Лондона, в 2025 году потери РФ убитыми и ранеными могут достигать около 395 тысяч человек.
В понедельник, 8 декабря, 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил о запланированном отходе украинских подразделений в районах Лесовки и Сухого Яра к югу от Мирнограда. По данным военных, маневр осуществили для перехода на более выгодные оборонительные позиции и сохранения жизни личного состава.
Главнокомандующий Александр Сырский объяснил, что украинские силы отошли с позиций в 5-7 километрах от Покровска в Донецкой области из-за отсутствия возможности ротации и постоянных попыток противника обойти укрепления. По его словам, дальнейшее удержание этих рубежей потеряло военный смысл.
В то же время 27 ноября Сырский сообщал об освобождении около 11,5 кв. км в Покровске в течение недели - это более трети города. Несмотря на это, российская сторона заявляла о контроле над большинством населенного пункта, а затем объявила о его якобы полной оккупации.
Ранее Сырский также признавал, что осенью был период, когда украинские подразделения временно покидали Покровск.
По последним данным, Силы обороны удерживают оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.