Разведка Британии оценила ситуацию в Северске и на подступах к Покровску

По оценкам британской стороны, российские сухопутные войска пытаются проникнуть в Северск, используя туман, и, вероятно, смогли занять отдельные позиции в центральной части города. В то же время украинские Силы обороны продолжают удерживать западные районы, что свидетельствует о продолжающихся боях.

"Северск уже давно является целью для российских сил, которые несколько раз безуспешно пытались штурмовать город. Северск защищал более крупные города Донецкой области, остающиеся под контролем Украины, - Славянск и Краматорск", - отметили в британской разведке.



Кроме того, по данным британской разведки, украинские военные сохраняют ограниченную способность проводить локальные рейдовые действия в северной части Покровска.

В отчете также отмечается, что российские войска продолжают нести значительные потери во время интенсивных боевых действий вдоль всей линии фронта. По оценкам Лондона, в 2025 году потери РФ убитыми и ранеными могут достигать около 395 тысяч человек.