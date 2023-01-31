Разведка Британии обновила карту войны: россияне продолжают давить на Донбассе

По данным карты, российские войска продолжают наступления на Лиманском и Бахмутском направлениях, и это, несмотря на колоссальные потери. Также противник ведет безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В то же время ВСУ отразили новые атаки врага в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Спорное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещеевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар на Донбассе.

В то же время в западной части Донецкой области наступления российских войск продолжаются, поскольку противник сосредоточен на окружении Угледара.

Кроме того, россияне намерены вернуть позиции к западу от Кременной, но безуспешно. Между тем, как украинские бойцы ведут контрнаступательные операции к северо-западу от Сватового, а также атакуют врага и в тылу.

Что касается Купянского и Запорожского направлений, там противник обороняет ранее захваченные рубежи.

В Херсонском направлении российские войска продолжают терроризировать население, открывая огонь из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

Напомним, ранее в Луганской ОВА допустили, что россияне готовятся к усилению наступательных действий на востоке уже в феврале.

По свежим данным карт Института изучения войны (ISW), Россия создает условия для начала наступательных усилий в ближайшие месяцы.

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