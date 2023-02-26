Разведданные США помогли украинским силам в боях, - глава ЦРУ

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS , об этом заявил глава ЦРУ Уильяма Бернса.

По его словам, предоставленные разведкой данные призваны "помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому защитить его страну".

"Президент Байден попросил меня поехать в Киев, чтобы изложить президенту Зеленскому последние разведывательные данные, из которых следует, что президент РФ Владимир Путин планировал молниеносный удар с белорусской границы, чтобы захватить Киев", - сказал Бернс.

Ранее директор ЦРУ Билл Бернс сообщил, что обмен разведданными с союзниками по НАТО был критически важен для удержания коалиции в поддержку Украины.

Напомним, о том, как США поддерживают Украину и сколько будет продолжаться эта помощь, - в материале РБК-Украина.

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