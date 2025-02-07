В Киеве на платформе метро появились новые правила безопасности для пассажиров: детали
В Киевском метро тестируют новые наклейки для безопасности пассажиров. Они предупреждают не заступать за ограничительную линию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".
В Киевском метрополитене начали тестирование новых информационных наклеек, которые должны повысить безопасность пассажиров. На платформе станции "Академгородок" выведена наклейка, предупреждающая людей не переходить ограничительную линию.
По информации метрополитена, этот шаг является частью постоянной работы над совершенствованием инфраструктуры для повышения уровня безопасности в метрополитене.
Причиной многих несчастных случаев на путях является нарушение правил поведения пассажиров, поэтому новые наклейки призваны напоминать о необходимости быть осторожными.
КП "Киевский метрополитен" призывает пассажиров обращать внимание на новые предупредительные знаки, соблюдать правила безопасности.
Напомним, что в ряде городов Украины метрополитен является значительной частью общественного транспорта, которым пользуются взрослые и дети.