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Понимаем друг друга. Кулеба обсудил с израильским коллегой формулу мира

Фото: Дмитрий Кулеба и Эли Коэн (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебу обсудил с коллегой из Израиля Эли Коэном украинскую формулу мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу на брифинге.

Кулеба отметил, что у него был откровенный разговор с Коэном. Политики провели большую часть переговоров в режиме тет-а-тет. Он поблагодарил коллегу за искренность.

"Я поднял вопрос формулы мира. Мы ведем переговоры с рядом стран о том, чтобы они присоединились к ее реализации. Израиль знает лучше нас, потому что борется за себя десятилетиями, что настоящий мир может существовать только при условиях, когда ты достаточно силен, чтобы этот мир защитить. И это был лейтмотив разговора, и мы друг друга понимаем в этом вопросе", - сказал министр иностранных дел Украины.

В свою очередь, Коэн отметил, что Израиль будет поддерживать украинскую мирную инициативу в ООН на следующей неделе.

К тому же, министр иностранных дел Израиля присоединиться к Кулебе в осуждении разрушительной деятельности Ирана.

"Иран - это страна, которая является страной №1 по финансированию терроризма. Это еще одно напоминание, что Иран представляет угрозу не только этой стране, но и всей Европе. Мы все должны послать четкий месседж, что террористическая деятельность Ирана должна быть остановлена", - сказал он.

Коэн отметил, что Израиль стоит вместе с Украиной в призыве положить конец иранскому террору.

"Мы будем работать на всех уровнях и на всех международных площадках, чтобы обеспечить безопасность в нашем регионе", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня Эли Коэн прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Это первый визит израильского чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения.

Министр иностранных дел Израиля встретился Кулебой в Киеве под звуки воздушной тревоги.

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МИД УкраиныИзраильДмитрий Кулеба