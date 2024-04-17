Расстрелял гражданского во время боев за Киев. Суд вынес приговор оккупанту

Российского оккупанта, который расстрелял гражданское авто вблизи Бучи, в результате чего погиб гражданский, приговорили к 12 годам тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Как пишет СБУ, срок получил 29-летний Радик Гукасян - контрактник из 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил России.
"Во время боев за Киев он вместе с другими рашистами расстрелял гражданское авто вблизи Бучи, в результате чего погиб водитель. Чтобы скрыть преступление, оккупанты закопали тело убитого мужчины в лесу", - добавляет СБУ.
Гукасяна наши бойцы взяли в плен во время боев на Херсонском направлении в августе 2022 года. Согласно данным следствия, россиянин был в составе вражеской группировки, которая с первых дней участвовала в войне против Украины.
Фото: Радик Гукасян (t.me/SBUkr/11730)
В Киевской области, вместе с сообщниками, преступник обстреливал, а также грабил помещения гражданских. После этого награбленное отправлялось в Россию.
Гукасян был признан виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством по предварительному сговору группой лиц.
"Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил рашисту 12 лет тюрьмы", - отмечает СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно был вынесен приговор российскому террористу, расстрелявшему женщину в Изюме. Он был приговорен к 15 годам тюрьмы.
Как рассказал министр юстиции Германии Марк Бушман, его страна собрала более 500 доказательств военных преступлений российских оккупантов в Украине.
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