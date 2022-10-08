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Расстреляли в погребе. В Купянске-Узловом оккупанты казнили семью, - прокуратура

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Харьков, Суббота 08 октября 2022 15:32
Расстреляли в погребе. В Купянске-Узловом оккупанты казнили семью, - прокуратура Фото: в Купянске-Узловом оккупанты казнили семью (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Руслан Гаращенко

В Купянске-Узловом Харьковской области российские войска в середине сентября расстреляли семью. Казнь оккупанты устроили в погребе домовладения мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Фото: оккупанты казнили семью в Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv)

"В пгт Купянск-Узловой в середине сентября российские военные расстреляли в погребе домовладения четырех мирных жителей. Среди них 73-летняя женщина, ее внук и невестка", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что тела обнаружили с признаками насильственной смерти. У всех гражданских - пулевые ранения в области грудной клетки и головы. Также во время осмотра помещения следователи нашли гильзы от автомата Калашникова.

"Погибших похоронили родственники и соседи на территории домовладений. В настоящее время трупы направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в ведомстве.

Прокуроры открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК).

Напомним, несколько дней назад правоохранители обнаружили два тела замученных мужчин в цехе по изготовлению кирпича в поселке Купянск-Узловой.

Также на прошлой неделе в Купянском районе обнаружили тела пятерых гражданских. Они еще в мае пытались эвакуироваться в Харьков, но погибли, взорвавшись на российской мини.

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Харьков
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