Расстрел украинских пленных в Авдеевке и Веселом: прокуратура начала расследование

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ситуация в Авдеевке

По данным прокуратуры, сегодня, 18 февраля, в одном из Telegram-каналов опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Защитники были тяжело ранены и ждали эвакуации.

Ситуация в Веселом

Кроме предыдущего, также была обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще 2 воинов вблизи села Веселое Бахмутского района.

На записи с камеры дрона видно, как сегодня во время штурма наших позиций представитель ВС РФ стреляют в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем в другого.

"Не желая покидать пленных живыми, оккупант намеренно добивает их из автоматического оружия", - подчеркнули в прокуратуре.

Расстрел пленных

Напомним, сегодня стало известно, что российские военные расстреляли 6 пленных украинских воинов в процессе выхода из позиции "Зенит" в Авдеевке.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Зеленский назвал решение вывести войска из Авдеевки правильным и профессиональным, но подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт, читайте в материале РБК-Украина.

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