Расстрел под Балаклеей: правоохранители обнаружили тело мужчины, которого убили россияне

Правоохранители провели эксгумацию тела мужчины, которого россияне расстреляли в прошлом году под Балаклеей в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

"26 февраля прошлого года на дороге между селом Яковенково и городом Балаклея российские военные расстреляли из стрелкового оружия машину с мирным жителем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 54-летний житель Балаклеи ехал на собственном автомобиле, в то время, когда оккупанты сидели в лесопосадке. Российские военные открыли огонь по гражданскому транспорту, понимая, что за рулем гражданское лицо.

Пуля попала мужчине в голову: он погиб на месте. Впоследствии тело мужчины нашел его сын, который похоронил отца на местном кладбище в Балаклее.

"20 июня 2023 года прокурор и следователь эксгумировали тело. Осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - добавили в прокуратуре.

Ситуация в Балаклее

Город был оккупирован россиянами в самом начале вторжения, однако уже осенью прошлого года ВСУ освободили Балаклею.

За это время правоохранители задержали несколько человек, которые перешли на сторону россиян и начали с ними сотрудничать. Также в области продолжается процесс эксгумации тел людей, которых во время оккупации убили россияне.