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Расстрел под Балаклеей: правоохранители обнаружили тело мужчины, которого убили россияне

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Харьковская область, Вторник 20 июня 2023 21:00
Расстрел под Балаклеей: правоохранители обнаружили тело мужчины, которого убили россияне Фото: Эксгумация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители провели эксгумацию тела мужчины, которого россияне расстреляли в прошлом году под Балаклеей в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"26 февраля прошлого года на дороге между селом Яковенково и городом Балаклея российские военные расстреляли из стрелкового оружия машину с мирным жителем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 54-летний житель Балаклеи ехал на собственном автомобиле, в то время, когда оккупанты сидели в лесопосадке. Российские военные открыли огонь по гражданскому транспорту, понимая, что за рулем гражданское лицо.

Пуля попала мужчине в голову: он погиб на месте. Впоследствии тело мужчины нашел его сын, который похоронил отца на местном кладбище в Балаклее.

"20 июня 2023 года прокурор и следователь эксгумировали тело. Осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - добавили в прокуратуре.

Ситуация в Балаклее

Город был оккупирован россиянами в самом начале вторжения, однако уже осенью прошлого года ВСУ освободили Балаклею.

За это время правоохранители задержали несколько человек, которые перешли на сторону россиян и начали с ними сотрудничать. Также в области продолжается процесс эксгумации тел людей, которых во время оккупации убили россияне.

Напомним, что в четверг, 11 мая, правоохранители под Купянском обнаружили тело женщины, которая в прошлом году осенью погибла от обстрелов россиян.

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