ua ru
Вт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Розстріл під Балаклією: правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого вбили росіяни

Новость на русском →
Харківська область, Вівторок 20 червня 2023 21:00
Розстріл під Балаклією: правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого вбили росіяни Фото: Ексгумація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці провели ексгумацію тіла чоловіка, якого росіяни розстріляли торік під Балаклією в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"26 лютого минулого року на дорозі між селом Яковенкове та містом Балаклія російські військові розстріляли зі стрілецької зброї автівку з мирним жителем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 54-річний мешканець Балаклії їхав на власному автомобілі, в той час, коли окупанти сиділи у лісопосадці. Російські військові відкрили вогонь по цивільному транспорту, розуміючи, що за кермом цивільна особа.

Куля потрапила чоловіку у голову: він загинув на місці. Згодом тіло чоловіка знайшов його син, який поховав батька на місцевому кладовищі у Балаклії.

"20 червня 2023 року прокурор та слідчий ексгумували тіло. Здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - додали у прокуратурі.

Ситуація в Балаклії

Місто було окуповане росіянами на самому початку вторгнення, проте вже восени минулого року ЗСУ звільнили Балаклею.

За цей час правоохоронці затримали кілька людей, які перейшли на бік росіян і почали з ними співпрацювати. Також в області триває процес ексгумації тіл людей, яких під час окупації вбили росіяни.

Нагадаємо, що у четвер, 11 травня, правоохоронці під Куп’янськом виявили тіло жінки, яка торік восени загинула від обстрілів росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація харков Балаклея Війна в Україні
NEWS
Посольство України вивезло з Угорщини трьох військовополонених
Посольство України вивезло з Угорщини трьох військовополонених
DAILY
Справа екс-судді Князєва. Як НАБУ та САП викрили топ-корупціонера України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Справа екс-судді Князєва. Як НАБУ та САП викрили топ-корупціонера України