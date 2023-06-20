Розстріл під Балаклією: правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого вбили росіяни
Правоохоронці провели ексгумацію тіла чоловіка, якого росіяни розстріляли торік під Балаклією в Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"26 лютого минулого року на дорозі між селом Яковенкове та містом Балаклія російські військові розстріляли зі стрілецької зброї автівку з мирним жителем", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 54-річний мешканець Балаклії їхав на власному автомобілі, в той час, коли окупанти сиділи у лісопосадці. Російські військові відкрили вогонь по цивільному транспорту, розуміючи, що за кермом цивільна особа.
Куля потрапила чоловіку у голову: він загинув на місці. Згодом тіло чоловіка знайшов його син, який поховав батька на місцевому кладовищі у Балаклії.
"20 червня 2023 року прокурор та слідчий ексгумували тіло. Здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - додали у прокуратурі.
Ситуація в Балаклії
Місто було окуповане росіянами на самому початку вторгнення, проте вже восени минулого року ЗСУ звільнили Балаклею.
За цей час правоохоронці затримали кілька людей, які перейшли на бік росіян і почали з ними співпрацювати. Також в області триває процес ексгумації тіл людей, яких під час окупації вбили росіяни.
Нагадаємо, що у четвер, 11 травня, правоохоронці під Куп’янськом виявили тіло жінки, яка торік восени загинула від обстрілів росіян.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.