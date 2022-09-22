Расследование дела Медведчука вывело на агентурные сети РФ и "крота" в Кабмине, - СБУ

СБУ удалось разоблачить агентурную сеть так называемого "Профессора", действовавшую в Одесской и Ивано-Франковской областях. Агенты собирали информацию и передавали ее кураторам в РФ.

"Кроме того, можем вспомнить задержание “крота” - должностного лица Кабинета министров, руководителя одного из отделов, который передавал врагу информацию, в частности секретную. Кстати, в отношении его уже есть приговор суда - его приговорили к 12 годам лишения свободы, - отметил Малюк.

Также спецназовцам удалось разоблачить агентурную сеть на территории Хмельницкой и Ивано-Франковской областей. Местные коллаборанты собирали информацию, а также занимались подготовкой к созданию в регионах соответствующих квазиреспублик.

Сейчас отдельных фигурантов дела привлекли к ответственности по ст. 109 УК, и они уже отбывают наказание.

"Также мы предотвратили возможное установление специальных технических средств в кулуарах Верховной рады. Россия через свои спецслужбы хотела заниматься сбором информации непосредственно среди нардепов. СБУ этого не допустила", - подчеркнул Малюк.

Правоохранители продолжают расследование дел, где фигурирует Медведчук.

Напомним, Украина передала России бывшего нардепа и одного из лидеров "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

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