Расследование об убийстве россиянами писателя Вакуленко завершено: детали дела

Следователи завершили расследование убийства оккупантами детского писателя Владимира Вакуленко и других гражданских жителей Изюмского района Харьковской области в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Как сообщается, полицейские в ходе досудебного расследования собрали неоспоримые доказательства причастности командира роты, его заместителя, командира взвода и пулеметчика к военным преступлениям на территории села Капитоловка.
Все они уроженцы Луганской области, служили в 4 роте 4 батальона 204 стрелкового полка мобилизационного резерва "ЛНР" 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил РФ.
Одной из жертв жестоких преступлений оккупантов стал 49-летний украинский детский писатель Владимир Вакуленко. Военнослужащие РФ предлагали ему сотрудничество и пытались заставить отказаться от проукраинской позиции и патриотических взглядов.
За это писатель поплатился жизнью: его били, пытали, стреляли из пистолета по ногам, держали в нечеловеческих условиях. В доме, где он жил вместе с отцом и несовершеннолетним сыном, проводили многочисленные обыски. Позже боевики вывезли его к месту своей дислокации и убили.
По результатам экспертизы, причиной смерти Владимира Вакуленко стали огнестрельные ранения. Из его тела эксперты изъяли две пули от пистолета Макарова. У него были сломаны пальцы на руке.
Также установлена причастность этих четырех военных незаконного вооруженного формирования к пыткам и убийству еще двух жителей Изюмского района.
В марте 2022 года оккупанты в лесном массиве заметили двух мужчин 50 и 75 лет, которые собирали шишки для разжигания самовара. Угрожая оружием, боевики захватили их и отвезли в погреб, где в течение недели удерживали, пытали и издевались.
Впоследствии, 50-летнего мужчину забили до смерти в лесополосе, а 75-летнего застрелили.
Еще в рамках досудебного следствия правоохранители установили непосредственную причастность подозреваемых к убийству 58-летнего местного жителя, который ранее проходил военную службу во время проведения АТО на территории Луганской и Донецкой областей, его вместе с другими держали в погребе, подвергали пыткам и расстреляли, осуществив несколько выстрелов в голову.
Чудом удалось спастись от гибели от рук оккупантов 56-летнему мужчине. С целью получения сведений, которые интересовали врага, в течение недели к нему применяли физическое насилие, но потом мужчину отпустили.
Следователи завершили досудебное расследование по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд.
Напомним, 24 марта 2022 года российские оккупанты убили детского писателя из Харьковской области Владимира Вакуленко.
Только через год полиция назвала имена тех, кто совершил это преступление. Ими оказались уроженцы Луганска, которые уже имели судимости за кражи и преступления, связанные с наркотиками.