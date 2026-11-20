С июля 2025 года руководители антикоррупционных органов Украины постоянно фиксировали наблюдение за собой. По ним велось расследование департаментом СБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко журналистам, передает "Укринформ".
Клименко заявил, что следственные действия в отношении него и директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса не останавливались.
"Расследования против меня, директора НАБУ и сотрудников антикоррупционных органов никогда не останавливались", - сказал он.
Клименко рассказал, что при нем 21 июля 2025 года сотрудники Службы безопасности Украины звонили по телефону Семену Кривоносу и говорили об уже готовых двух подозрениях.
По его словам, после событий июля 2025 года, когда Рада приняла закон об ограничении полномочий НАБУ и САП, он и Кривонос постоянно:
"Мы не против, если сотрудники других правоохранительных органов будут расследовать реальные факты преступлений, но этого нет. Все эти действия были не для расследования конкретного факта преступления, а для того, чтобы потом использовать в свою пользу", - говорит он.
По его мнению, это делал один департамент СБУ, где работает больше людей, чем сотрудников НАБУ и САП вместе взятых.
В свою очередь Кривонос, также присутствовавший на встрече с журналистами, рассказал, что в июле 2025 года представители одного из департаментов СБУ "угрожали детективам".
Сотрудники НАБУ расследовали дела в отношении работников СБУ Артема Шила и Ильи Витюка о подозрении в незаконном обогащении.
Ранее РБК-Украина писало, что генерал-майор СБУ Сергей Дука обвинил руководителей НАБУ и САП в преследовании из-за личной мести и призвал их прийти на заседание парламентской ВСК по делу "Карфаген".
Кроме того, осенью 2025 года в СБУ якобы остановили расследование коррупционных дел в отношении сотрудников НАБУ, в частности, директора Бюро Семена Кривоноса, из-за указания высшего руководства. Об этом заявил фигурант дела "Карфаген", генерал-майор СБУ Сергей Дука.
По его словам, это произошло после возвращения Малюка из Офиса президента.