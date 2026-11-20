Расследование по НАБУ и САП

Клименко заявил, что следственные действия в отношении него и директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса не останавливались.

"Расследования против меня, директора НАБУ и сотрудников антикоррупционных органов никогда не останавливались", - сказал он.

Клименко рассказал, что при нем 21 июля 2025 года сотрудники Службы безопасности Украины звонили по телефону Семену Кривоносу и говорили об уже готовых двух подозрениях.

По его словам, после событий июля 2025 года, когда Рада приняла закон об ограничении полномочий НАБУ и САП, он и Кривонос постоянно:

фиксировали наблюдение за собой,

попытки установить прослушки сотрудникам, расследовавшим факты коррупции в правоохранительных органах.

"Мы не против, если сотрудники других правоохранительных органов будут расследовать реальные факты преступлений, но этого нет. Все эти действия были не для расследования конкретного факта преступления, а для того, чтобы потом использовать в свою пользу", - говорит он.

По его мнению, это делал один департамент СБУ, где работает больше людей, чем сотрудников НАБУ и САП вместе взятых.

Показания Кривоноса

В свою очередь Кривонос, также присутствовавший на встрече с журналистами, рассказал, что в июле 2025 года представители одного из департаментов СБУ "угрожали детективам".

Сотрудники НАБУ расследовали дела в отношении работников СБУ Артема Шила и Ильи Витюка о подозрении в незаконном обогащении.