ua en ru
Вт, 16 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Расследования БЭБ и ГБР по производителям дронов: какие угрозы это создает

Вторник 16 декабря 2025 15:58
UA EN RU
Расследования БЭБ и ГБР по производителям дронов: какие угрозы это создает Фото: Forbes написало о ситуации вокруг производителей украинских дронов
Автор: Александр Мороз

Американское издание Forbes опубликовало аналитический материал относительно проверок украинских производителей БПЛА со стороны БЭБ и ГБР, указав на риски для обороноспособности и международного сотрудничества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью Forbes.

Публикация издания "Украинские производители дронов в плену между политикой и успехом" посвящена анализу деятельности Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Государственного бюро расследований (ГБР) в секторе оборонных технологий. В частности, речь идет о последствиях расследований и экспертиз, начатых летом 2025 года относительно ряда технологических компаний.

По данным медиа, процессуальные действия повлияли на работу производителей украинских беспилотных систем, в частности моделей "Кажан" и "Шмавик", несмотря на заказы со стороны Министерства обороны, финансирование стран Европы и заинтересованность США.

Аналогичная ситуация, как пишет Forbes, наблюдается и с производителями дронов "Немезис", а также чешским фондом, обеспечивающим финансирование поставок FPV-дронов для нужд ВСУ.

Основатель компании "Реактивные Дроны" Алексей Колесник в комментарии изданию отметил, что действия правоохранительных органов усложняют цепи поставок комплектующих и замедляют передачу техники непосредственно в эксплуатацию. По мнению предпринимателя, текущая ситуация создает дополнительную нагрузку на многих участников рынка.

В Forbes указывают, что международных партнеров беспокоит ситуация с производством дронов в Украине на фоне того, что российско-украинская война вошла в решающую фазу. Кроме того, в США фиксируют попытки зачистить украинский рынок производства дронов под отдельных игроков.

В статье выражается обеспокоенность, что длительное давление на отрасль, на фоне дискуссий об открытии экспорта вооружения и одновременно коррупционных скандалов, может подорвать возможность критического военно-технического сотрудничества между Украиной и ключевыми партнерами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Forbes Дрони
Новости
Британия объявила о передаче Украине большого пакета усиления ПВО
Британия объявила о передаче Украине большого пакета усиления ПВО
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море