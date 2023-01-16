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Расследователи идентифицировали "вагнеровца", командующего штурмом Соледара

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Донецкая область, Понедельник 16 января 2023 21:20
Расследователи идентифицировали "вагнеровца", командующего штурмом Соледара Фото: основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и командующий подразделениями Антон Елизаров (t.me/concordgroup)
Автор: Татьяна Степанова

Бывший офицер-спецназначитель ГРУ Антон Елизаров является командующим российскими подразделениями ЧВК "Вагнера" в Соледаре Донецкой области. Несколько лет назад его судили за мошенничество со служебной квартирой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центр расследования "Досье".

Как стало известно, именно ему принадлежит позывной "Лотос", который использовал основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, когда говорил на публике о человеке, управляющем операцией в Соледаре.

Центр "Досье" выяснил, что Елизаров был осужден за мошенничество во время приватизации квартиры, а теперь, по сообщениям, награжден званием "героя России".

По данным расследователей, Елизарову 41 год, у него есть военное образование, служил в Воздушно-десантных войсках и в отделе спецназначения ГРУ.

В 2014 году получил три года лишения свободы условно и штраф за мошенничество по делу о приватизации служебной квартиры. Елизаров судился с Министерством обороны, но в результате дело проиграл и был выдворен из квартиры в 2016 году. В том же году он подписал контракт с ЧВК "Вагнера".

"Досье" сообщает, что "вагнеровец воевал в составе российской армии на Кавказе, а в составе ЧВК "Вагнера" - в Сирии и Ливии. Также работал инструктором в Центральноафриканской Республике. В сентябре 2022 года Елизаров появлялся на публике с тремя наградами - звездой "героя России", "героя ДНР" и "героя ЛНР".

Напомним, Минобороны РФ объявило о так называемом захвате Соледара. Там утверждают, что это "поможет оккупационным войскам заблокировать украинские войска в Бахмуте". Однако украинская сторона отрицает эту информацию.

Также ранее мы писали, что основатель и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает манипулировать на теме "взятия Соледара", чтобы поднять свой авторитет и отличить своих военных от других оккупантов.

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