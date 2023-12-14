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Расширение усиливает континент, Европейский союз должен быть готов к этому, - Мацола

Четверг 14 декабря 2023 14:02
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Расширение усиливает континент, Европейский союз должен быть готов к этому, - Мацола Фото: Роберта Мецола, глава Европейского парламента (wikimedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Позиция Европейского парламента четкая - расширение усиливает континент. В то же время, важно быть готовым изменяться и самим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европейского парламента Роберту Мецолу во время саммита ЕС.

Как отметила Мецола, расширение Европейского союза (ЕС) приносит пользу обществу и народам, поскольку является инвестицией в мир и безопасность. В то же время в этом процессе важно быть готовым не только к расширению блока, но и к личным изменениям.

"Также мы ускоряем дискуссии о том, как должен выглядеть ЕС в будущем, как нам функционировать и принимать решения. Мы не можем ставить под угрозу нашу способность действовать. И я обращаюсь к Европейскому совету, чтобы эта дискуссия состоялась", - заявила председатель Европейского парламента.

Саммит Европейского союза

Сегодня, 14 декабря, стартовал первый день саммита лидеров стран ЕС. Ожидается, что во время заседания поднимут вопросы перспектив интеграции Украины, Молдовы и Грузии в союз. Венгрия, со своей стороны, вероятно будет блокировать все, что связано с поддержкой нашей страны.

Как пишет Politico, президент Владимир Зеленский обратится к лидерам страны ЕС в режиме видеоконференции на саммите.

Вчера, 13 декабря, депутаты Европейского парламента призвали Евросовет начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз.

Больше о том, чего ожидать от саммита ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

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