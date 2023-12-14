ua en ru
Чт, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский обратится к лидерам стран ЕС во время саммита в режиме онлайн, - Politico

Четверг 14 декабря 2023 13:37
UA EN RU
Зеленский обратится к лидерам стран ЕС во время саммита в режиме онлайн, - Politico Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский обратится к лидерам страны Европейского союза в режиме видеоконференции на саммите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам официального представителя ЕС, президент обратится в режиме видеоконференции, поскольку на кону стоят ключевые вопросы для Украины.

Отмечается, что накануне саммита в Брюсселе ходили слухи о том, что лидер Украины лично примет участие во время саммита. Впрочем, план был якобы сорван в среду, 13 декабря, из-за того, что результаты относительно будущего вступления нашей страны в союз остаются непонятными.

Вступление Украины в Европейский союз

14 и 15 декабря пройдет саммит лидеров стран Европейского союза. Во время заседания будут подниматься вопросы перспектив интеграции Украины, Молдовы и Грузии в союз. Ожидается, что Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой нашей страны.

Тем временем депутаты Европейского парламента призвали Евросовет начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз.

Больше о том, чего ожидать от саммита ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Евросоюз
NEWS
"Заморозка" войны в Украине грозит нападением России на страны НАТО, - Кулеба
"Заморозка" войны в Украине грозит нападением России на страны НАТО, - Кулеба
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год