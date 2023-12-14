Зеленский обратится к лидерам стран ЕС во время саммита в режиме онлайн, - Politico
Президент Владимир Зеленский обратится к лидерам страны Европейского союза в режиме видеоконференции на саммите.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам официального представителя ЕС, президент обратится в режиме видеоконференции, поскольку на кону стоят ключевые вопросы для Украины.
Отмечается, что накануне саммита в Брюсселе ходили слухи о том, что лидер Украины лично примет участие во время саммита. Впрочем, план был якобы сорван в среду, 13 декабря, из-за того, что результаты относительно будущего вступления нашей страны в союз остаются непонятными.
Вступление Украины в Европейский союз
14 и 15 декабря пройдет саммит лидеров стран Европейского союза. Во время заседания будут подниматься вопросы перспектив интеграции Украины, Молдовы и Грузии в союз. Ожидается, что Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой нашей страны.
Тем временем депутаты Европейского парламента призвали Евросовет начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз.
Больше о том, чего ожидать от саммита ЕС - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.